Мэр подконтрольного ВСУ города Красноармейска (украинское название Покровска. — Прим. ред.) Руслан Требушкин на русском языке обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и призвал его заключить мирный договор с Россией.
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