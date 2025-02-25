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Мэр подконтрольного Киеву Красноармейска призвал Зеленского к заключению мира

Мэр подконтрольного Киеву Красноармейска призвал Зеленского к заключению мира

Мэр подконтрольного ВСУ города Красноармейска (украинское название Покровска. — Прим. ред.) Руслан Требушкин на русском языке обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и призвал его заключить мирный договор с Россией.

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