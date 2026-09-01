Воронежцам рассказали, как избавиться от алкогольной зависимости и жить полноценной жизнью

«Я в любой момент могу остановиться» – пожалуй, одно из самых опасных заблуждений, которое во многом делает алкоголизм и наркоманию такими коварными и такими трудными для лечения.
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