Россия существенно модернизировала один из самых секретных полигонов для испытания оружия

Западная орбитальная группировка внимательно следит за российскими военными объектами. В Сети появились публикации, что Россия существенно модернизировала один из своих самых секретных полигонов для испытания оружия в Архангельской области.
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