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Россия существенно модернизировала один из самых секретных полигонов для испытания оружия

Россия существенно модернизировала один из самых секретных полигонов для испытания оружия

Западная орбитальная группировка внимательно следит за российскими военными объектами. В Сети появились публикации, что Россия существенно модернизировала один из своих самых секретных полигонов для испытания оружия в Архангельской области.

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Комментарии
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Елена Мамонова
нет мы должны у них разрешения спрашивать что нам делать.
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1 г.

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