Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Заберись в бункер и пойди на самоубийство". Предсмертное обращение солдата ВСУ к Зеленскому

"Заберись в бункер и пойди на самоубийство". Предсмертное обращение солдата ВСУ к Зеленскому

В интернете появилось видео, в котором штурмовик "Азова"* признался, что "русские –серьезные противники" и "инициатива на фронтах на их стороне".

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