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Кадыров передал первые 100 «Джихад-машин» для СВО

Кадыров передал первые 100 «Джихад-машин» для СВО

Первые 100 автомобилей «Джихад-машин» для нужд специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины передал движению «Народный фронт „За Россию“ на церемонии в Гудермесе глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает 5 октября РИА Новости.

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