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Татар-информ

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«У него шла кровь из ушей»: в РТ судят женщину, чей 2-летний сын выпал из окна

«У него шла кровь из ушей»: в РТ судят женщину, чей 2-летний сын выпал из окна

В Приволжском суде Казани сегодня стартовало дело Дилрабо Джураевой, уроженки Таджикистана. Ее обвиняют в непредумышленном убийстве.

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