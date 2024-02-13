Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    Вполне согласен.  Хорошее вымя, порода, достойное кормление, с соблюдением рациона - именно то, что позволяет получит...Удивительные факт...
  • Светлана ЯмщиковаДорощенко
    Не только длина хвоста. На ВОЗМОЖНО высокую удойность указывает комплекс признаков. Самый главный - величина "молочно...Удивительные факт...
  • Светлана ЯмщиковаДорощенко
    Ничего нового не написали.Удивительные факт...

Удивительные факты о коровах, которые вы не знали

Удивительные факты о коровах, которые вы не знали

Большинство людей представляют коров как крупных рогатых животных, дающих молоко, пасущихся на лугах и лениво жующих сено.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана ЯмщиковаДорощенко
Ничего нового не написали.
Ответить
10 час.
Светлана ЯмщиковаДорощенко
Не только длина хвоста. На ВОЗМОЖНО высокую удойность указывает комплекс признаков. Самый главный - величина &quot;молочного колодца&quot; . Чем  больше - тем лучше удой. Ещё: чем ниже завиток ( типа &quot;макушки&quot; у людей) на лицевой стороне  - тем лучше.  Хорошо, когда ниже уровня глаз - ближе к носу.  Ещё важный признак : расстояние междй последним и предпоследним ребром.  У удойных коров оно не меньше двух пальцев. А ещё , коровы с грубой кожей  не бывают высокоудойными. Кожа на шее должна быть нежная, с мелкими складочками. Ну и общий габитус, строение вымени - здесть тоже свои особенности. НО, если хорошо НЕ кормить, то  и у самой лучшей ( по всем признакам) коровки большого удоя не получишь. У коровы &quot;молоко на языке&quot; , это общеизвестно )
Ответить
10 час.
ВМ
Владимир Минаков
Вполне согласен.  Хорошее вымя, порода, достойное кормление, с соблюдением рациона - именно то, что позволяет получить хорошие удои.  Но тёлок предварительно, &quot;на вскидку&quot;, каждый зоотехник определяет, руководствуется и своими знаниями, и советами старых доярок, имеющих свои критерии оценки...Мне так в сельхозтехникуме 50 лет назад толковали...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх