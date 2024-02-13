Удивительные факты о коровах, которые вы не знали

Светлана ЯмщиковаДорощенко

Не только длина хвоста. На ВОЗМОЖНО высокую удойность указывает комплекс признаков. Самый главный - величина "молочного колодца" . Чем больше - тем лучше удой. Ещё: чем ниже завиток ( типа "макушки" у людей) на лицевой стороне - тем лучше. Хорошо, когда ниже уровня глаз - ближе к носу. Ещё важный признак : расстояние междй последним и предпоследним ребром. У удойных коров оно не меньше двух пальцев. А ещё , коровы с грубой кожей не бывают высокоудойными. Кожа на шее должна быть нежная, с мелкими складочками. Ну и общий габитус, строение вымени - здесть тоже свои особенности. НО, если хорошо НЕ кормить, то и у самой лучшей ( по всем признакам) коровки большого удоя не получишь. У коровы "молоко на языке" , это общеизвестно )