Большинство людей представляют коров как крупных рогатых животных, дающих молоко, пасущихся на лугах и лениво жующих сено.
Удивительные факты о коровах, которые вы не знали
Комментарии
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Светлана ЯмщиковаДорощенко
Ничего нового не написали.
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10 час.
Светлана ЯмщиковаДорощенко
Не только длина хвоста. На ВОЗМОЖНО высокую удойность указывает комплекс признаков. Самый главный - величина "молочного колодца" . Чем больше - тем лучше удой. Ещё: чем ниже завиток ( типа "макушки" у людей) на лицевой стороне - тем лучше. Хорошо, когда ниже уровня глаз - ближе к носу. Ещё важный признак : расстояние междй последним и предпоследним ребром. У удойных коров оно не меньше двух пальцев. А ещё , коровы с грубой кожей не бывают высокоудойными. Кожа на шее должна быть нежная, с мелкими складочками. Ну и общий габитус, строение вымени - здесть тоже свои особенности. НО, если хорошо НЕ кормить, то и у самой лучшей ( по всем признакам) коровки большого удоя не получишь. У коровы "молоко на языке" , это общеизвестно )
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10 час.
ВМ
Владимир Минаков
Вполне согласен. Хорошее вымя, порода, достойное кормление, с соблюдением рациона - именно то, что позволяет получить хорошие удои. Но тёлок предварительно, "на вскидку", каждый зоотехник определяет, руководствуется и своими знаниями, и советами старых доярок, имеющих свои критерии оценки...Мне так в сельхозтехникуме 50 лет назад толковали...
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9 час.
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