Путин призвал укреплять структуры МЧС в республиках Донбасса и Новороссии

Структуры МЧС России необходимо укрепить в ДНР, ЛНР и Новороссии. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии министерства по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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