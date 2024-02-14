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Путин призвал укреплять структуры МЧС в республиках Донбасса и Новороссии

Путин призвал укреплять структуры МЧС в республиках Донбасса и Новороссии

Структуры МЧС России необходимо укрепить в ДНР, ЛНР и Новороссии. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии министерства по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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