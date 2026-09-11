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Нижегородская правда

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Сеть 5G запустили в Нижнем Новгороде

Сеть 5G запустили в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород стал одним из первых городов России, где запустили 5G. Сеть пятого поколения развернули в центре города — на площади Минина и Пожарского, на улице Большая Покровская в районе стадиона «Динамо», а также на участке улицы Варварской.

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