Стоит ли ехать в Монако осенью и к каким трудностям нужно готовиться

Турагент Александра Горина рассказала о нюансах осеннего отдыха в Монако.Осенняя поездка в Монако может стать отличным путешествием, если четко понимать специфику этого карликового государства.
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Ну-да, оказывается, вся проблема с поездкой на отдых в Монако, сводится к трудностям получения визы, а не из-заотсутствия денег нс поезку.