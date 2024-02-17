Пособники укронацистов в Авдеевке

В телеграм-каналах появилось интересное видео. Его суть сразу как-то даже не укладывается в голове. Итак: волонтеры ездят по окрестностям Авдеевки и помогают "хлопцам" выбраться оттуда на своем автотранспорте.
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