Двоюродный брат вице-президента США, как оказалось, воевал наёмником в рядах ВСУ.Французская газета La Figaro раскопала интересную информацию о семейке Вэнсов, один из которых, Джей Ди, стал вице-президентом США и имеет скорее пророссийскую риторику, тогда как другой, Нейт, три года воевал в рядах украинских националистов.