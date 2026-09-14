Песков: удар по локомотиву возле границы с Польшей произошел на территории Украины

Локомотив, который стоял недалеко от границы с Польшей, был поражен на территории Украины. Об этом 14 сентября напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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