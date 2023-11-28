Новую котельную в поселке Алабушево запустят к концу года

Блочно-модульную котельную в поселке Алабушево под Солнечногорском запустят в декабре. Строительство на Военно-Морской улице ведется в рамках концессионного соглашения с компанией «Газпром теплоэнерго Московская область».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии