Врач рассказал, почему грипп "на ногах" грозит осложнениями

Продолжение активной деятельности при болезни повышает риск серьезных осложнений и заражает окружающих После приема жаропонижающего температура может снизиться, но это не означает полного выздоровления от гриппа.
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