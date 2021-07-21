ПОЛИТРОССИЯ

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Вашингтон продолжит вводить санкции против Минска

Вашингтон продолжит вводить санкции против Минска

Вашингтон намерен наращивать санкционное давление в отношении Минска. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома после встречи помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

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