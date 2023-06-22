Военное обозрение

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Глава МИД Украины утверждает, что «внешние» партнёры намерены уже в скором времени отправить Киеву истребители F-16

Глава МИД Украины утверждает, что «внешние» партнёры намерены уже в скором времени отправить Киеву истребители F-16

Союзники Украины якобы заявили о своей готовности поставить Киеву в скором времени истребители F-16. С таким утверждением выступил накануне глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью британским журналистам.

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