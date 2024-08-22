Теперь всё серьёзно: Россия готовит беспрецедетные решения по мигрантам. Озвучены долгожданные пункты

Нургуль Калыгулова ДИАСПОРЫ НЕОБХОДИМО СТАВИТЬ НА УЧЕТ В МИНЮСТИЦИИ, С УСТАВОМ , УКАЗАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСТОЧНИКОМИ ФИНАНАСИРОВАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ ЮРАДРЕСА И КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ ! С МЕСТОМ ПРОДИВПНИЯ ВОЗЛАВЛЯЮЩИХ ДИАСПОРЫ И СТАВИТ НА УЧЕТ В НАЛОГОВУЮ !!

Андрей Павлов "На рассмотрении...", "Внесено предложение..." Как же это все осто3,14здело! После рассмотрения соответствующей комиссией будут "внесены поправки"... Потом первое чтение (поправки), второе (поправки), третье, утверждение... В течение этого времени мастурбеков будут продолжать завозить в товарных количествах. А когда точку невозврата пройдем, поправки будут вносить уже они. Интересно, думцы, заходя в думу, мозги вместе с совестью в гардероб сдают?