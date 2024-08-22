ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Галина
    То, что кипит, это скорее  в вас самих, вот прямо бурлит..через край.Не зная человека по ту сторону монитора помоями ...Позор? Государств...
  • Галина
    Ты для начала  на себя в зеркало посмотри, уверена что порядочного человека ты там не увидишь..Тебя плохо воспитали р...Позор? Государств...
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    Это - единственное, что вас так всполошило? Ваш коммент - это гав, абы не молча. А по-существу есть хоть одна мало-ма...Польша, Болгария ...

Теперь всё серьёзно: Россия готовит беспрецедетные решения по мигрантам. Озвучены долгожданные пункты

Теперь всё серьёзно: Россия готовит беспрецедетные решения по мигрантам. Озвучены долгожданные пункты

Фото: коллаж Царьграда. В России готовят беспрецедентные решения в миграционной политике. Теперь всё серьёзно: спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, какие именно пункты будут рассмотрены в парламенте.

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Комментарии
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Нургуль Калыгулова
ДИАСПОРЫ НЕОБХОДИМО СТАВИТЬ НА УЧЕТ В МИНЮСТИЦИИ, С УСТАВОМ , УКАЗАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСТОЧНИКОМИ ФИНАНАСИРОВАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ ЮРАДРЕСА И КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ ! С МЕСТОМ ПРОДИВПНИЯ ВОЗЛАВЛЯЮЩИХ ДИАСПОРЫ И СТАВИТ НА УЧЕТ В НАЛОГОВУЮ !!
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4 час.
Андрей Павлов
&quot;На рассмотрении...&quot;, &quot;Внесено предложение...&quot; Как же это все осто3,14здело! После рассмотрения соответствующей комиссией будут &quot;внесены поправки&quot;... Потом первое чтение (поправки), второе (поправки), третье, утверждение... В течение этого времени мастурбеков будут продолжать завозить в товарных количествах. А когда точку невозврата пройдем, поправки будут вносить уже они. Интересно, думцы, заходя в думу, мозги вместе с совестью в гардероб сдают?
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3 час.
Михаил Молчев
ПиздИть- не мешки ворочать! Быть может, дармоедам пора не переливать из пустого в порожнее, а делом наконец заняться? Но сие, увы, невозможно, ибо для дармоеда, он же депутат, на первом месте его кошелек, а для народа, его якобы &quot;избравшего&quot;...да и хуй бы с ним, с народом, он, дармоед, в шоколаде.
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2 час.

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