Фото: коллаж Царьграда. В России готовят беспрецедентные решения в миграционной политике. Теперь всё серьёзно: спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, какие именно пункты будут рассмотрены в парламенте.
Теперь всё серьёзно: Россия готовит беспрецедетные решения по мигрантам. Озвучены долгожданные пункты
Комментарии
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Нургуль Калыгулова
ДИАСПОРЫ НЕОБХОДИМО СТАВИТЬ НА УЧЕТ В МИНЮСТИЦИИ, С УСТАВОМ , УКАЗАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСТОЧНИКОМИ ФИНАНАСИРОВАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ ЮРАДРЕСА И КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ ! С МЕСТОМ ПРОДИВПНИЯ ВОЗЛАВЛЯЮЩИХ ДИАСПОРЫ И СТАВИТ НА УЧЕТ В НАЛОГОВУЮ !!
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4 час.
Андрей Павлов
"На рассмотрении...", "Внесено предложение..." Как же это все осто3,14здело! После рассмотрения соответствующей комиссией будут "внесены поправки"... Потом первое чтение (поправки), второе (поправки), третье, утверждение... В течение этого времени мастурбеков будут продолжать завозить в товарных количествах. А когда точку невозврата пройдем, поправки будут вносить уже они. Интересно, думцы, заходя в думу, мозги вместе с совестью в гардероб сдают?
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3 час.
Михаил Молчев
ПиздИть- не мешки ворочать! Быть может, дармоедам пора не переливать из пустого в порожнее, а делом наконец заняться? Но сие, увы, невозможно, ибо для дармоеда, он же депутат, на первом месте его кошелек, а для народа, его якобы "избравшего"...да и хуй бы с ним, с народом, он, дармоед, в шоколаде.
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2 час.
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