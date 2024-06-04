СМИ сообщили о начале доследственной проверки в отношении Андрея Макаревича

Сотрудники Следственного комитета (СК) России начали доследственную проверку в отношении создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) после его беседы с пранкерами по телефону.
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