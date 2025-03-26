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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Китае начали всплывать поддельные GeForce RTX 4090 с чипами от RTX 3090 — умельцы даже...

В Китае начали всплывать поддельные GeForce RTX 4090 с чипами от RTX 3090 — умельцы даже...

В Китае начали всплывать поддельные GeForce RTX 4090 с чипами от RTX 3090 — умельцы даже перебивают маркировку GPUВ Китае мошенники начали продавать видеокарты GeForce RTX 3090, выдавая их за более современные GeForce RTX 4090.

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