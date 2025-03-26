В Китае начали всплывать поддельные GeForce RTX 4090 с чипами от RTX 3090 — умельцы даже перебивают маркировку GPUВ Китае мошенники начали продавать видеокарты GeForce RTX 3090, выдавая их за более современные GeForce RTX 4090.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)