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Царьград

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Группировка 'Восток' уничтожила 4 дрона и базы ВСУ в ДНР за сутки

Группировка 'Восток' уничтожила 4 дрона и базы ВСУ в ДНР за сутки

Подразделения российской группировки "Восток" нанесли удар по украинскому пункту боепитания и уничтожили четыре беспилотника и три пункта управления в ДНР.

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