Литературный вечер пройдет в Марфине

Жителей района Марфино и любителей русской литературы приглашают на литературный вечер, посвящённый Дню русского языка и дню рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, который пройдет 6 июня в 16.
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