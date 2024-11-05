ФАС обнаружила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный сайт ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии