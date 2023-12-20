Депутат Федоров предложил изменить маркировку иностранных агентов

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением внести изменения в маркировку иностранных агентов, повторяя ее на аудио- и видеоматериалах продолжительностью более 15 минут.
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