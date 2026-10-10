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Царьград

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Пресс-служба ВТБ Лиги перенесла матч МБА и "Енисей" из-за форс-мажора

Пресс-служба ВТБ Лиги перенесла матч МБА и "Енисей" из-за форс-мажора

Матч Единой лиги ВТБ между московским МБА и "Енисеем" перенесен. Причиной стали форс-мажорные обстоятельства: команда из Красноярска не смогла вовремя прибыть в Москву.

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