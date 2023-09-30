Любовь Смирнова . Тысячи иностранцев, перебравшихся в Россию за последнее время, имеют желание принять участие в СВО, но их не берут.
Тысячи иностранцев рвутся принять участие в СВО на стороне России
Комментарии
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W
Walery
Это СВО! Это не тема для иностранцев. Порядок в Мире наведем сами своими руками. И никакого панибратства... ни с кем!
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2 час.
Одиссей
А летчик-вертолетчик, угнавший вертолет на Окраину и, по всей видимости, убивший свой экипаж?!?! Он-то вполне российский гражданин и даже мать его сейчас здесь проживает. А толпы 500х, которые ВДРУГ выявились в начале СВО?!?!
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49 мин.
Одиссей
Вот ТАКИЕ мигранты нам нужны!! А не миллионы рукожопых, которые умеют только подметать и копать и готовы только получать ништяки, но никак не воевать за новую Родину. Они с готовностью перетаскивают к нам весь свой табор, но, вместо того, чтобы постигать, впитывать и приспосабливаться к НАШЕЙ культуре, начинают навязывать СВОЮ. А ЭТИ - УЖЕ НАШИ!!! И готовы доказать это делом.
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40 мин.
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