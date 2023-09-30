Тысячи иностранцев рвутся принять участие в СВО на стороне России

Это СВО! Это не тема для иностранцев. Порядок в Мире наведем сами своими руками. И никакого панибратства... ни с кем!

А летчик-вертолетчик, угнавший вертолет на Окраину и, по всей видимости, убивший свой экипаж?!?! Он-то вполне российский гражданин и даже мать его сейчас здесь проживает. А толпы 500х, которые ВДРУГ выявились в начале СВО?!?!

Одиссей

Вот ТАКИЕ мигранты нам нужны!! А не миллионы рукожопых, которые умеют только подметать и копать и готовы только получать ништяки, но никак не воевать за новую Родину. Они с готовностью перетаскивают к нам весь свой табор, но, вместо того, чтобы постигать, впитывать и приспосабливаться к НАШЕЙ культуре, начинают навязывать СВОЮ. А ЭТИ - УЖЕ НАШИ!!! И готовы доказать это делом.