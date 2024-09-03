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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яна Егорян: «Получить нейтральный статус для меня невозможно. Тем не менее уходить не собираюсь»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян заявила «Матч ТВ», что она не сможет претендовать на нейтральный статус в следующем сезоне, который позволит ей выступать на международных соревнованиях.

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