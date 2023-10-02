Декан ВШЭ Виноградов сообщил о необходимости оформлять статус пенсионера

Выход на пенсию не происходит автоматически, как думают многие россияне. Сотрудник должен сам оформить статус пенсионера, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права национально-исследовательского института «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Вадим Виноградов.
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