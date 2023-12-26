Экс-президент незалежной вряд ли сможет стать конкурентом обанкротившегося клоуна

﻿﻿Украинская армия остро нуждается в боеприпасах и беспилотниках, а десятки тысяч необходимых устройств хранятся на государственных складах и остаются неиспользованными, заявил бывший президент, а ныне заместитель председателя Верховной Рады Петр Порошенко.