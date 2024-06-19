Европа прижимает Казахстан к стенке: Токаеву предложено "сдать" всю таможенную документацию, где есть Россия.

Вчера 13K прочитали С началом спецоперации России на Украине в Казахстан зачастили эмиссары из ЕС, хотя президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Петербургском международном экономическом форуме-2022, что не признает ЛНР и ДНР.