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Европа прижимает Казахстан к стенке: Токаеву предложено "сдать" всю таможенную документацию, где есть Россия.

Европа прижимает Казахстан к стенке: Токаеву предложено "сдать" всю таможенную документацию, где есть Россия.

Вчера 13K прочитали С началом спецоперации России на Украине в Казахстан зачастили эмиссары из ЕС, хотя президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Петербургском международном экономическом форуме-2022, что не признает ЛНР и ДНР.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Похоже хохлы кизяхам свои грабли подарили🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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15 час.
Владимир Аверков
там в башке казахские тараканы величиной с русского рака...
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12 час.
Николай Герасименко
Пока казахская элитка будет хранить на3,14зженное после развала Союза в западных банках, их бубенцы будут находиться в жестких тисках их хозяев.
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12 час.

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