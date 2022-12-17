Мэттьюс об Овечкине: «Он рабочая лошадка на льду и любит забивать. Мы свидетели невероятной истории»

Остон Мэттьюс назвал стабильность одним из важных факторов карьеры Александра Овечкина. «Торонто» сыграет с «Вашингтоном» в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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