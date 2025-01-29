Когда и как просить о прибавке к зарплате: мнение и советы специалистов

Говорить с руководством лучше всего на языке цифр. 123RF/legion-media.ru Если вы упорно трудитесь в одной организации уже более трех лет, но зарплату вам не повышают и даже не индексируют хотя бы на уровень инфляции, стоит задуматься.
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