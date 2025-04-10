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Житель Кузбасса через суд пытается доказать родство с царской династией Романовых

Житель Кузбасса через суд пытается доказать родство с царской династией Романовых

В Кемеровской области рассматривается необычное гражданское дело: местный житель обратился в суд с просьбой официально подтвердить его родственные связи с одним из членов императорской династии Романовых — Михаилом Александровичем.

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