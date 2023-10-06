Барби с розовой ветки покорила пассажиров метро и интернет

Первая женщина-машинист Некрасовской линии стала звездой интернета.Светлана Костина стала первой женщиной-машинистом Некрасовской линии метро в Москве и моментально покорила пассажиров и интернет-пользователей своей красотой.
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