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Барби с розовой ветки покорила пассажиров метро и интернет

Барби с розовой ветки покорила пассажиров метро и интернет

Первая женщина-машинист Некрасовской линии стала звездой интернета.Светлана Костина стала первой женщиной-машинистом Некрасовской линии метро в Москве и моментально покорила пассажиров и интернет-пользователей своей красотой.

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