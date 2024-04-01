Приметы, на которые стоит обратить внимание в день Фотиньи Колодезницы 2 апреля 2024 года Елена ЗимоглядСогласно православным торжествам, во вторник, 2 апреля 2024 года, верующие почитают память святой Фотины из города Самария.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии