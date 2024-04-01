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Приметы, на которые стоит обратить внимание в день Фотиньи Колодезницы 2 апреля 2024 года

Приметы, на которые стоит обратить внимание в день Фотиньи Колодезницы 2 апреля 2024 года

Приметы, на которые стоит обратить внимание в день Фотиньи Колодезницы 2 апреля 2024 года Елена ЗимоглядСогласно православным торжествам, во вторник, 2 апреля 2024 года, верующие почитают память святой Фотины из города Самария.

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