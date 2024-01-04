Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Число банкротств в США выросло на 18% в 2023 году и может ещё вырасти в 2024 году

Число заявлений о банкротстве в США выросло на 18% в 2023 году на фоне высоких процентных ставок, ужесточения стандартов кредитования и продолжающегося оттока средств поддержки в эпоху пандемии, свидетельствуют данные, опубликованные в среду.

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