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Лютова о реакции на ранний успех в туре: «Теннис – очень быстрый спорт. Сегодня ты наверху, завтра уже внизу»

16-летняя Кристина Лютова объяснила, почему никогда не играла на юниорских турнирах «Большого шлема».

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