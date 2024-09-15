Президент одним жестом показал отношение к экс-министру: подробности встречи

Nikolay Zakharov Возможно ты и прав,уж много Собчатины всякой в инете развелось, всё подмечают,пережовывают и нам вываливают,один Соловей, уж сколько раз предсказал смертельную болезнь Путина.

Анфиса Иванова А с каким удовольствием я тебя в зад посылаюююю!!! Чем чаще будешь тут вонять, тем легче будет тебя выпердывать!!