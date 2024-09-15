Медвежий угол
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Медвежий угол

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Президент одним жестом показал отношение к экс-министру: подробности встречи

Президент одним жестом показал отношение к экс-министру: подробности встречи

12 сентября президент России Владимир Путин прибыл на встречу с представителями стран БРИКС. Внимание прессы привлекло не только само мероприятие, но и поведение президента по отношению к экс-министру обороны Сергею Шойгу.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Возможно ты и прав,уж много Собчатины всякой в инете развелось, всё подмечают,пережовывают и нам вываливают,один Соловей, уж сколько раз предсказал смертельную болезнь Путина.
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4 час.
Анфиса Иванова
А с каким удовольствием я тебя в зад посылаюююю!!! Чем чаще будешь тут вонять, тем легче будет тебя выпердывать!!
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2 час.
Taurus Zmei
В Китае коррупционеров стреляют на раз, и как себя чувствует китаец в данной ситуации
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44 мин.

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