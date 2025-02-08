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Джулия Фокс повторила голый наряд Бьянки Цензори на Неделе моды в Нью-Йорке

Джулия Фокс повторила голый наряд Бьянки Цензори на Неделе моды в Нью-Йорке

Бьянка Ценсори устроила «незабываемый» голый перформанс на «Грэмми», который уже стал легендой. В интернете появилось множество мемов, а Джулия Фокс, бывшая возлюбленная Канье Уэста, даже вдохновилась ее образом.

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