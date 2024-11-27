Си Цзиньпин встретился с Ли Сянь Луном

Пекин, 26 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в Пекине провел встречу со старшим министром Сингапура Ли Сянь Луном, призвав к дальнейшему сопряжению стратегий развития двух стран и расширению межгосударственного сотрудничества.