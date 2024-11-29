Астронавт показал, как работает роботизированная рука МКС

Роботизированная рука Canadarm2 и манипулятор Dextre / © NASA Видео демонстрирует, как манипулятор перемещает полезную нагрузку в серии экспериментов MISSE (Materials International Space Station Experiment).
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