В Белгородской области из-за обстрела ВСУ произошел пожар на полигоне

Пожар на мусорном полигоне произошел из-за обстрела ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, заявил глава области Вячеслав Гладков 21 мая в своем Telegram-канале.
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