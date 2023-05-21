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В Белгородской области из-за обстрела ВСУ произошел пожар на полигоне

В Белгородской области из-за обстрела ВСУ произошел пожар на полигоне

Пожар на мусорном полигоне произошел из-за обстрела ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, заявил глава области Вячеслав Гладков 21 мая в своем Telegram-канале.

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