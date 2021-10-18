Русагро рассчитывает в течение полугода решить вопрос экспорта кормов в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Русагро" рассчитывает в течение полугода решить вопрос с поставками кормов для животноводства из Приморья в китайскую провинцию Хэйлунцзян, сообщил ТАСС генеральный директор компании Максим Басов.