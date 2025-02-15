Папин заявил, что не упустит возможность нокаутировать Тетте

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Экс-чемпион мира по версии IBF International, обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин заявил, что не упустит возможность нокаутировать чемпиона WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезера Тетте из Ганы в поединке, который пройдет в рамках нового турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ".