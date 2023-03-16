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16 марта кировчанам советуют помочь нуждающимся, не выносить мусор, не рукодельничать

16 марта кировчанам советуют помочь нуждающимся, не выносить мусор, не рукодельничать

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в четверг, Евтропиев деньСегодня в Кирове ожидается облачная с незначительными прояснениями погода, температура воздуха за окном в дневные часы +4 градуса, к ночи похолодает до 0.

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