Сестра Жанны Фриске высказалась о раке Влада Лисовца

СМИ ранее сообщали о том, что стилист Влад Лисовец столкнулся с серьезным заболеванием. По информации Mash, осенью прошлого года у стилиста была диагностирована опухоль, и в настоящее время он проходит курс лечения.
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