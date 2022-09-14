Месси одним голом установил два рекорда в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы забил гол и таким образом установил сразу два рекорда, пишет РБК.
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