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Месси одним голом установил два рекорда в Лиге чемпионов

Месси одним голом установил два рекорда в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы забил гол и таким образом установил сразу два рекорда, пишет РБК.

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