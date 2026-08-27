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Иркутск Сегодня

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В Усть-Илимске открыли обновленную набережную: дикий берег превратился в современное общественное пространство

В Усть-Илимске Иркутской области завершился первый этап благоустройства правобережной набережной. Накануне в городе прошло торжественное открытие обновленной общественной территории, которая долгие годы оставалась необустроенным диким берегом Усть-Илимского водохранилища.

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