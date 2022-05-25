Военное обозрение

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Жена пленного главаря «Азова» Прокопенко сообщила о звонке мужа из СИЗО

Жена пленного главаря «Азова» Прокопенко сообщила о звонке мужа из СИЗО

Британская пресса сообщает о том, что главарю нацформирования «Азов» Денису Прокопенко (позывной «Редис»), который находится в плену после капитуляции на «Азовстали», дали возможность позвонить из СИЗО домой – на Украину.

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