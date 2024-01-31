Хуситы попали ракетой в коммерческое судно в Красном море

Выпущенная со стороны Йемена ракета поразила торговое судно у побережья страны рано утром 1 февраля. Об этом сообщила британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
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