Хуситы попали ракетой в коммерческое судно в Красном море

Выпущенная со стороны Йемена ракета поразила торговое судно у побережья страны рано утром 1 февраля. Об этом сообщила британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.